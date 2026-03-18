Soirée paëlla

rue des violettes Rustenhart Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Animée par l’orchestre Montana.

Au menu sangria, paëlla , café, dessert au prix de 26€.

Soirée dansante animée par les Schatzi.

Au menu sangria, paëlla ou assiette anglaise , café, dessert. Repas à emporter possible. La paëlla est préparée par le restaurant le rendez-vous des copains. .

rue des violettes Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 93 61

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English :

Entertainment by the Montana orchestra.

On the menu: sangria, paella, coffee, dessert at 26?

L’événement Soirée paëlla Rustenhart a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach