Soirée paëlla Rustenhart
Soirée paëlla Rustenhart samedi 11 avril 2026.
Soirée paëlla
rue des violettes Rustenhart Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Animée par l’orchestre Montana.
Au menu sangria, paëlla , café, dessert au prix de 26€.
Soirée dansante animée par les Schatzi.
Au menu sangria, paëlla ou assiette anglaise , café, dessert. Repas à emporter possible. La paëlla est préparée par le restaurant le rendez-vous des copains. .
rue des violettes Rustenhart 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 93 61
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English :
Entertainment by the Montana orchestra.
On the menu: sangria, paella, coffee, dessert at 26?
L’événement Soirée paëlla Rustenhart a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach