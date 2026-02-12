Soirée Paëlla Lexan bar Saint-Agnant-de-Versillat

Soirée Paëlla

Lexan bar 5 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat Creuse

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez vivre un moment gourmand aux saveurs du sud avec notre soirée paëlla. Places limitées. .

Lexan bar 5 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 33 25 contact@lexan-bar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Paëlla

L’événement Soirée Paëlla Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Pays Sostranien