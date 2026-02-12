Soirée Paëlla Lexan bar Saint-Agnant-de-Versillat
Lexan bar 5 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat Creuse
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez vivre un moment gourmand aux saveurs du sud avec notre soirée paëlla. Places limitées. .
Lexan bar 5 Rue Marc Parrotin Saint-Agnant-de-Versillat 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 33 25 contact@lexan-bar.fr
English : Soirée Paëlla
L’événement Soirée Paëlla Saint-Agnant-de-Versillat a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Pays Sostranien