Soirée Paëlla Saint-Martin-d’Ary
Soirée Paëlla Saint-Martin-d’Ary dimanche 31 août 2025.
Soirée Paëlla
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date :
Début : 2025-08-31 18:30:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Soirée paëlla animée par l’Orchestre « TOTO MUSETTE »
Réservation jusqu’au 21 août.
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 22 23 31
English :
Paëlla evening with « TOTO MUSETTE » orchestra
Reservations until August 21.
German :
Paella-Abend, der vom Orchester « TOTO MUSETTE » moderiert wird
Reservierungen bis zum 21. August.
Italiano :
Serata di paella con l’orchestra « TOTO MUSETTE »
Prenotazioni fino al 21 agosto.
Espanol :
Velada de paella con la orquesta « TOTO MUSETTE
Reservas hasta el 21 de agosto.
L’événement Soirée Paëlla Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac