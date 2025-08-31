Soirée Paëlla Saint-Martin-d’Ary

Soirée Paëlla Saint-Martin-d’Ary dimanche 31 août 2025.

Soirée Paëlla

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-08-31 18:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Soirée paëlla animée par l’Orchestre « TOTO MUSETTE »

Réservation jusqu’au 21 août.

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 22 23 31

English :

Paëlla evening with « TOTO MUSETTE » orchestra

Reservations until August 21.

German :

Paella-Abend, der vom Orchester « TOTO MUSETTE » moderiert wird

Reservierungen bis zum 21. August.

Italiano :

Serata di paella con l’orchestra « TOTO MUSETTE »

Prenotazioni fino al 21 agosto.

Espanol :

Velada de paella con la orquesta « TOTO MUSETTE

Reservas hasta el 21 de agosto.

