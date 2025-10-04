Soirée Paëlla le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas
Soirée Paëlla le bourg Saint-Martin-de-Fressengeas samedi 4 octobre 2025.
Soirée Paëlla
le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Soupe, paëlla, fromage, dessert + sangria, vin et café
Soupe, paëlla, fromage, dessert + sangria, vin et café .
le bourg Salle des fêtes Saint-Martin-de-Fressengeas 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 74 49 95
English : Soirée Paëlla
Soup, paella, cheese, dessert + sangria, wine and coffee
German : Soirée Paëlla
Suppe, Paella, Käse, Dessert + Sangria, Wein und Kaffee
Italiano :
Zuppa, paella, formaggio, dessert + sangria, vino e caffè
Espanol : Soirée Paëlla
Sopa, paella, queso, postre + sangría, vino y café
L’événement Soirée Paëlla Saint-Martin-de-Fressengeas a été mis à jour le 2025-09-08 par Isle-Auvézère