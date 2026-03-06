Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères
Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères samedi 11 avril 2026.
Soirée paëlla
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas dansant, animation par groupe Home Mad, buvette, bourriche (1er lot
jambon)
Repas dansant, animation par groupe Home Mad, buvette, bourriche (1 er lot
jambon) .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal and dance, entertainment by the Home Mad group, refreshment bar, bourriche (1st prize)
ham)
L’événement Soirée paëlla Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère