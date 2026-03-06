Soirée paëlla Salle des fêtes Saint-Priest-les-Fougères

Soirée paëlla

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas dansant, animation par groupe Home Mad, buvette, bourriche (1er lot

jambon)

Repas dansant, animation par groupe Home Mad, buvette, bourriche (1 er lot

jambon) .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meal and dance, entertainment by the Home Mad group, refreshment bar, bourriche (1st prize)

ham)

L’événement Soirée paëlla Saint-Priest-les-Fougères a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère