Soirée paëlla

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée Paella ! Organisée par le club de foot, venez profiter d’une belle animation dès 19h et d’une délicieuse paella servie à partir de 21h. Adulte 12€ | Enfant 6€

Résa Bar l’Estancot, Boucherie Chez Fafa ou 06 50 92 04 92

.

salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Paella night! Organized by the soccer club, come and enjoy great entertainment from 7pm and delicious paella from 9pm. Adults: 12? children: 6?

Bookings: Bar l’Estancot, Boucherie Chez Fafa or 06 50 92 04 92

L’événement Soirée paëlla Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-02-19 par Haut Pays du Velay Tourisme