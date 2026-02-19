Soirée paëlla Saint-Romain-Lachalm
Soirée paëlla Saint-Romain-Lachalm samedi 7 mars 2026.
Soirée paëlla
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Soirée Paella ! Organisée par le club de foot, venez profiter d’une belle animation dès 19h et d’une délicieuse paella servie à partir de 21h. Adulte 12€ | Enfant 6€
Résa Bar l’Estancot, Boucherie Chez Fafa ou 06 50 92 04 92
salle des fêtes Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Paella night! Organized by the soccer club, come and enjoy great entertainment from 7pm and delicious paella from 9pm. Adults: 12? children: 6?
Bookings: Bar l’Estancot, Boucherie Chez Fafa or 06 50 92 04 92
