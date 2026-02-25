Soirée Paëlla Salle des Fètes Saint-Priest-les-Fougères
Soirée Paëlla Salle des Fètes Saint-Priest-les-Fougères samedi 11 avril 2026.
Soirée Paëlla Salle des Fètes Saint-Priest-les-Fougères 11 et 12 avril 25€
Repas dansant, buvette, bourriche
Soirée dansante, buvette, bourriche (1er lot un jambon sec)
Menu
Soupe de légumes
Paëlla
Salade fromage
Dessert
Café
Animation DJ Fabrice
Réservation obligatoire au 06 71 60 96 20
Tarif : 25€
Enfant jusqu’à 10 ans 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T02:00:00.000+02:00
0671609620 amis.stpriest.f@gmail.com
Salle des Fètes 134 Route de la Carrière 24450 Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères 24450 Métropole de Lyon