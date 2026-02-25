Soirée Paëlla Salle des Fètes Saint-Priest-les-Fougères 11 et 12 avril 25€

Repas dansant, buvette, bourriche

Soirée dansante, buvette, bourriche (1er lot un jambon sec)

Menu

Soupe de légumes

Paëlla

Salade fromage

Dessert

Café

Animation DJ Fabrice

Réservation obligatoire au 06 71 60 96 20

Tarif : 25€

Enfant jusqu’à 10 ans 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T02:00:00.000+02:00

1

0671609620 amis.stpriest.f@gmail.com

Salle des Fètes 134 Route de la Carrière 24450 Saint Priest les Fougères Saint-Priest-les-Fougères 24450 Métropole de Lyon



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

