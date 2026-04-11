Soirée paêlla Salle de L’auzelou Tulle
Soirée paêlla Salle de L’auzelou Tulle vendredi 17 avril 2026.
Tulle
Soirée paêlla
Salle de L’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Animation DJ toute la soirée Menu adulte 18 € Paëlla Dessert Café Menu enfants 12 ans 8 € Tenders Purée Dessert et 1 boisson – .
Salle de L’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 04 50
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English : Soirée paêlla
L’événement Soirée paêlla Tulle a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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