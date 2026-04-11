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Soirée paêlla Salle de L’auzelou Tulle

Soirée paêlla Salle de L’auzelou Tulle

Soirée paêlla Salle de L’auzelou Tulle vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle de L'auzelou

Adresse : Avenue du Lieutenant Colonel Faro

Ville : 19000 Tulle

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 Tarif de base plein tarif

Tulle

Soirée paêlla

Salle de L’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Animation DJ toute la soirée Menu adulte 18 € Paëlla Dessert Café Menu enfants 12 ans 8 € Tenders Purée Dessert et 1 boisson –   .

Salle de L’auzelou Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 25 04 50 

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English : Soirée paêlla

L’événement Soirée paêlla Tulle a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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