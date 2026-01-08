SOIREE PAELLA Verdun-sur-le-Doubs

SOIREE PAELLA

SALLE DES FETES Place des Halles Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez partager un moment chaleureux autour d’une délicieuse PAELLA suivi d’une soirée dansante et d’un Karaoké endiablé !

Ambiance festive et conviviale entre amis , famille, voisins !!

Venez révéler la star qui est en vous ! .

SALLE DES FETES Place des Halles Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 36 42 42 cavaliers.ciel@gmail.com

