SOIREE PAELLA Verdun-sur-le-Doubs samedi 31 janvier 2026.
SALLE DES FETES Place des Halles 71 VERDUN CIEL Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Venez partager un moment chaleureux autour d’une délicieuse PAELLA suivi d’une soirée dansante et d’un Karaoké endiablé !
Ambiance festive et conviviale entre amis , famille, voisins !!
Venez révéler la star qui est en vous ! .
SALLE DES FETES Place des Halles 71 VERDUN CIEL Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 36 42 42 cavaliers.ciel@gmail.com
