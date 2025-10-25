Soirée Paëlla Vernoise Verne Lapte
Soirée Paëlla Vernoise Verne Lapte samedi 25 octobre 2025.
Soirée Paëlla Vernoise
Verne Salle de l’AEP Lapte Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Venez déguster la dernière Paëlla de la saison ! Réservation le Jour J dès 14h à la salle de l’AEP.
Verne Salle de l’AEP Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61
English :
Come and enjoy the last Paëlla of the season! Reservations on D-Day from 2pm at the AEP hall.
German :
Probieren Sie die letzte Paëlla der Saison! Reservierung am Tag X ab 14 Uhr im AEP-Saal.
Italiano :
Venite a godervi l’ultima Paëlla della stagione! Prenotazioni il giorno stesso dalle 14:00 presso la sala AEP.
Espanol :
¡Ven a disfrutar de la última Paëlla de la temporada! Reservas el mismo día a partir de las 14:00 en la sala de la AEP.
