Soirée Paëlla Vernoise Verne Lapte

Soirée Paëlla Vernoise Verne Lapte samedi 25 octobre 2025.

Soirée Paëlla Vernoise

Verne Salle de l’AEP Lapte Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Venez déguster la dernière Paëlla de la saison ! Réservation le Jour J dès 14h à la salle de l’AEP.

Verne Salle de l’AEP Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61

English :

Come and enjoy the last Paëlla of the season! Reservations on D-Day from 2pm at the AEP hall.

German :

Probieren Sie die letzte Paëlla der Saison! Reservierung am Tag X ab 14 Uhr im AEP-Saal.

Italiano :

Venite a godervi l’ultima Paëlla della stagione! Prenotazioni il giorno stesso dalle 14:00 presso la sala AEP.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la última Paëlla de la temporada! Reservas el mismo día a partir de las 14:00 en la sala de la AEP.

L’événement Soirée Paëlla Vernoise Lapte a été mis à jour le 2025-10-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire