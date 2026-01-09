Soirée Paëlla Salle des Fêtes Villefagnan
Soirée Paëlla Salle des Fêtes Villefagnan samedi 14 mars 2026.
Soirée Paëlla
Salle des Fêtes Place du du Champ de foire Villefagnan Charente
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Soirée Paëlla à Villefagnan
L’APEL Enfant Jésus de Villefagnan vous invite à partager un moment chaleureux et festif autour d’un délicieux repas paëlla.
.
Salle des Fêtes Place du du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 60 57 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paëlla evening in Villefagnan
The APEL Enfant Jésus de Villefagnan invites you to share a warm and festive moment over a delicious paella meal.
L’événement Soirée Paëlla Villefagnan a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente