Soirée Paëlla Salle des Fêtes Villefagnan

Soirée Paëlla

Salle des Fêtes Place du du Champ de foire Villefagnan Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée Paëlla à Villefagnan



L’APEL Enfant Jésus de Villefagnan vous invite à partager un moment chaleureux et festif autour d’un délicieux repas paëlla.

.

Salle des Fêtes Place du du Champ de foire Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 60 57 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paëlla evening in Villefagnan



The APEL Enfant Jésus de Villefagnan invites you to share a warm and festive moment over a delicious paella meal.

L’événement Soirée Paëlla Villefagnan a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente