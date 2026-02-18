Soirée Paëlla Wangen
Soirée Paëlla Wangen vendredi 6 mars 2026.
Soirée Paëlla
rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Soirée Paëlla à Wangen !
L’Association Sportive du Vignoble vous invite à sa traditionnelle soirée paëlla le vendredi 6 mars 2026 dès 19h, à la Salle des Fêtes de Wangen.
Venez partager un moment convivial autour d’une délicieuse paëlla (plat + dessert) dans une ambiance chaleureuse et festive !
Tarif 18€ adulte 10€ enfant
Sur réservation uniquement (places limitées)
Date limite d’inscription 27 février 2026
On vous attend nombreux pour passer une belle soirée ensemble ! .
rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est asv.wangen67520@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Paëlla Wangen a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble