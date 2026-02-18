Soirée Paëlla

rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Soirée Paëlla à Wangen !

L’Association Sportive du Vignoble vous invite à sa traditionnelle soirée paëlla le vendredi 6 mars 2026 dès 19h, à la Salle des Fêtes de Wangen.

Venez partager un moment convivial autour d’une délicieuse paëlla (plat + dessert) dans une ambiance chaleureuse et festive !

Tarif 18€ adulte 10€ enfant

Sur réservation uniquement (places limitées)

Date limite d’inscription 27 février 2026

On vous attend nombreux pour passer une belle soirée ensemble ! .

rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est asv.wangen67520@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Paëlla Wangen a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble