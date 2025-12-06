Soirée Palestinienne Melle
Soirée Palestinienne Melle jeudi 11 décembre 2025.
Soirée Palestinienne
Cinéma Le Méliès Place Bujault Melle Deux-Sèvres
En lien avec l’exposition Je ne partirai pas, mon histoire est celle de la Palestine de Mohammad Sabaaneh au Café du Boulevard et au Matoulu du 04/12/25 au 04/01/26, est organisé :
Jeudi 11 décembre 2025 : SOIRÉE PALESTINIENNE
19h00 au Café du Boulevard : Repas Palestinien sur réservation au 05.49.27.01.28
21h00 au Cinéma le Méliès à MELLE : projection de LA VOIX DE HIND RAJAB de Kaouther Ben Hania
Le 29 janvier 2024, Hind Rajab, 6 ans, est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza.
Ses échanges téléphoniques réels avec le Croissant Rouge, fidèlement reproduits, laissent entrevoir l’absurdité de la situation. En filmant un huis-clos dans les locaux du Croissant Rouge, la réalisatrice laisse volontairement la violence hors-champ. Elle combat ainsi l’oubli avec force et nous laisse un souvenir indélébile de Hind. .
Cinéma Le Méliès Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemlies.melle@orange.fr
