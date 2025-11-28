Soirée Papa Pizza Pôle enfance jeunesse Vars
Soirée Papa Pizza Pôle enfance jeunesse Vars vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Papa Pizza
Pôle enfance jeunesse 150 rue des lucioles Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
Date(s) :
2025-11-28
.
Pôle enfance jeunesse 150 rue des lucioles Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 78 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Papa Pizza Vars a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente