Soirée PAPOTE La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans

Soirée PAPOTE

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Pour poursuivre dans la dynamique du regard de l’autre, on en profite pour vous annoncer le lancement de nos soirées PAPOTE au café asso !

Chaque mois, un thème, une excuse à la rencontre et à l’échange pour une fin de journée bien entouré.e et éclairée des avis des participant.es.

Thème c’est quoi être vieux ?

Événement tous publics > à tout âge son avis !

Buvette et petite restauration sur place. .

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@labonnegrainelabo.fr

