Soirée PAPOTE La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Pour poursuivre dans la dynamique du regard de l’autre, on en profite pour vous annoncer le lancement de nos soirées PAPOTE au café asso !
Chaque mois, un thème, une excuse à la rencontre et à l’échange pour une fin de journée bien entouré.e et éclairée des avis des participant.es.
Thème c’est quoi être vieux ?
Événement tous publics > à tout âge son avis !
Buvette et petite restauration sur place. .
La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@labonnegrainelabo.fr
