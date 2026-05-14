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Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac

Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac

Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac jeudi 13 août 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Château de Monbazillac

Ville : 24240 Monbazillac

Département : Dordogne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Monbazillac

Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac

Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Vivez un moment magique au Château de Monbazillac !

En famille, entre amis ou à deux, savourez nos vins et cocktails et dégustez nos planches apéritives au rythme d’un concert !

Magie garantie au coucher du soleil, c’est le spot idéal pour des souvenirs de vacances inoubliables.

Sur réservation.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*   .

Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52 

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English : Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac

L’événement Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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