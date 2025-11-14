Soirée paranormale Médiathèque Saint-Éloi

Soirée paranormale

Vous êtes septiques, convaincus ou simplement curieux, venez passer une soirée avec Sandrine JePositivee , à la médiathèque de Saint Eloi le vendredi 14 novembre à 20h.

Il y aura des échanges sur un sujet qui interpelle souvent le commun des mortels que nous sommes !

Nombre de places limité, sur réservation au 03.86.37.12.58 .

Médiathèque Chemin du bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

