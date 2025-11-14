Soirée paranormale Médiathèque Saint-Éloi
Soirée paranormale Médiathèque Saint-Éloi vendredi 14 novembre 2025.
Soirée paranormale
Médiathèque Chemin du bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
Date(s) :
2025-11-14
Vous êtes septiques, convaincus ou simplement curieux, venez passer une soirée avec Sandrine JePositivee , à la médiathèque de Saint Eloi le vendredi 14 novembre à 20h.
Il y aura des échanges sur un sujet qui interpelle souvent le commun des mortels que nous sommes !
Nombre de places limité, sur réservation au 03.86.37.12.58 .
Médiathèque Chemin du bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée paranormale Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Nevers