Soirée parentale thèmatique Maison des Services Publics Saint-André-de-Cubzac

Soirée parentale thèmatique Maison des Services Publics Saint-André-de-Cubzac mardi 7 octobre 2025.

Soirée parentale thèmatique

Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Les équipes du Relais Petite-Enfance ont le plaisir de vous convier à une soirée avec pour thème “Le tunnel du soir… et si on respirait ?”.

Entre le repas, le bain et le coucher, les soirées ressemblent parfois à un vrai marathon.

Pas de recette miracle lors de cette soirée, mais des pistes concrètes pour vivre ce moment autrement avec plus de sérénité, moins de cris et un peu plus de complicité. .

Maison des Services Publics 365 avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37

English : Soirée parentale thèmatique

German : Soirée parentale thèmatique

Italiano :

Espanol : Soirée parentale thèmatique

L’événement Soirée parentale thèmatique Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-09-12 par Bourg Cubzaguais Tourisme