Soirée parentalité Château du Parc Vauvert Espace social des Vaux d’Yonne Clamecy

Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Soirée parentalité sur le thème Nos enfants extraordinaires Les DYSfférences. 19h Repas partagé 20h Animation Emmanuelle Lopez, spécialisée dans l’accompagnement des enfants et adolescents dyslexiques Garderie d’enfants de + 3 ans (inscription obligatoire) 18h30 accueil des enfants (2ème étage du château du Parc Vauvert), encadrement et activité cuisine par deux animateurs Soirée pizza et histoires fantastiques .
Château du Parc Vauvert Espace social des Vaux d’Yonne 6 Rue des Granges Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19
