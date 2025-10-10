Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi ! Pontonx-sur-l’Adour
Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi ! Pontonx-sur-l’Adour vendredi 10 octobre 2025.
Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !
61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Le service parentalité de la communauté de commune vous propose une soirée parentalité autour de la thématique Différents et unis un devoir, un avenir, un défi! .
Le service parentalité de la communauté de commune vous propose une soirée parentalité autour de la thématique Différents et unis un devoir, un avenir, un défi! .
La soirée sera animée par Julien FERNANDEZ, de la Jeunesse au Plein air 40, avec la participation de Nancy RATTI, psychologue, et Hélène JOZAKEVICH, du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Mont de Marsan.
Les enfants seront accueilli dès 19h30 à l’accueil de loisir et pourront participer à un grand jeu pour enfant (4 à 12ans) Réservation obligatoire. .
61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 99 51 parentalite@pays-tarusate.fr
English : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !
The communauté de commune’s parenting service invites you to a parenting evening on the theme of Different and united: a duty, a future, a challenge! .
German : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !
Die Elternberatungsstelle des Gemeindeverbands bietet Ihnen einen Elternabend zum Thema Verschieden und vereint: eine Aufgabe, eine Zukunft, eine Herausforderung! .
Italiano :
Il servizio genitori dell’ente locale organizza una serata dedicata ai genitori sul tema Diversi e uniti: un dovere, un futuro, una sfida! .
Espanol : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !
El servicio de paternidad de la administración local organiza una velada para padres sobre el tema Diferentes y unidos: ¡un deber, un futuro, un reto! .
L’événement Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi ! Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Tartas