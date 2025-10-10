Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi ! Pontonx-sur-l’Adour

Le service parentalité de la communauté de commune vous propose une soirée parentalité autour de la thématique Différents et unis un devoir, un avenir, un défi! .

La soirée sera animée par Julien FERNANDEZ, de la Jeunesse au Plein air 40, avec la participation de Nancy RATTI, psychologue, et Hélène JOZAKEVICH, du Centre Médico-Psycho-Pédagogique de Mont de Marsan.

Les enfants seront accueilli dès 19h30 à l’accueil de loisir et pourront participer à un grand jeu pour enfant (4 à 12ans) Réservation obligatoire. .

61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 13 99 51 parentalite@pays-tarusate.fr

English : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !

The communauté de commune’s parenting service invites you to a parenting evening on the theme of Different and united: a duty, a future, a challenge! .

German : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !

Die Elternberatungsstelle des Gemeindeverbands bietet Ihnen einen Elternabend zum Thema Verschieden und vereint: eine Aufgabe, eine Zukunft, eine Herausforderung! .

Italiano :

Il servizio genitori dell’ente locale organizza una serata dedicata ai genitori sul tema Diversi e uniti: un dovere, un futuro, una sfida! .

Espanol : Soirée parentalité Différents et unis un devoir, un avenir, un défi !

El servicio de paternidad de la administración local organiza una velada para padres sobre el tema Diferentes y unidos: ¡un deber, un futuro, un reto! .

