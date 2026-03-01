Soirée parentalité grandir avec mon ado Quib’ Espace Jeunes Quiberon

Soirée parentalité grandir avec mon ado

Quib’ Espace Jeunes 30 Rue de Saint-Clément Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24 20:30:00

Date(s) :

2026-03-24

Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Quiberon propose une nouvelle soirée parentalité le mardi 24 mars, de 18h30 à 20h30, au Quib’Espace Jeunes (derrière la piscine Neptilude).

Cette rencontre invitera les familles à échanger autour du thème Les relations parents (pré-)ados .

L’adolescence est une période de changements, parfois déstabilisante, aussi bien pour les jeunes que pour leurs parents. Pour accompagner les familles dans cette étape, Angélique Michelin, diplômée en orthopédagogie et intervenante au sein d’Edusens, animera cette soirée.

Gratuite et ouverte à tous, cette soirée se veut un temps d’écoute, de réflexion et d’échange. .

Quib’ Espace Jeunes 30 Rue de Saint-Clément Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 24 00

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English :

L’événement Soirée parentalité grandir avec mon ado Quiberon a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon