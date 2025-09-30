Soirée parentalité Montlieu-la-Garde

Salle des fêtes Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2025-09-30 19:00:00

Soirée parentalité organisée par « Charte Familles » et animée par Nadège LARCHER, psychologue.

Salle des fêtes Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 62 03

English :

Parenting evening organized by « Charte Familles » and hosted by Nadège LARCHER, psychologist.

German :

Elternabend, der von « Charte Familles » organisiert und von Nadège LARCHER, Psychologin, geleitet wird.

Italiano :

Serata genitoriale organizzata da « Charte Familles » e condotta da Nadège LARCHER, psicologa.

Espanol :

Velada para padres organizada por « Charte Familles » y presentada por Nadège LARCHER, psicóloga.

