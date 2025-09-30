Soirée parentalité Montlieu-la-Garde
Soirée parentalité Montlieu-la-Garde mardi 30 septembre 2025.
Soirée parentalité
Salle des fêtes Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2025-09-30 19:00:00
fin : 2025-09-30
2025-09-30
Soirée parentalité organisée par « Charte Familles » et animée par Nadège LARCHER, psychologue.
Salle des fêtes Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 73 62 03
English :
Parenting evening organized by « Charte Familles » and hosted by Nadège LARCHER, psychologist.
German :
Elternabend, der von « Charte Familles » organisiert und von Nadège LARCHER, Psychologin, geleitet wird.
Italiano :
Serata genitoriale organizzata da « Charte Familles » e condotta da Nadège LARCHER, psicologa.
Espanol :
Velada para padres organizada por « Charte Familles » y presentada por Nadège LARCHER, psicóloga.
