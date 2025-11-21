Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen

Soirée Parentalité Génération en Ligne.

Rejoignez nous pour une soirée dédiée à la parentalité et à l’importance de rester connectés à nos enfants à l’ère numérique.

Quand ? Vendredi 21 novembre à 18h30

Où ? Centre socioculturel, 16 rue Marceau à Sainte-Foy-la-Grande

Animée par Myriam Panchout, Thérapeute familiale

Venez échanger, partager des expériences et découvrir des outils pour mieux accompagner vos enfants dans leur vie en ligne. Ensemble, créons des liens solides et une communication ouverte !

N’hésitez pas à inviter d’autres parents, grands-parents, professionnels intéressés !

Infos au 07 63 71 11 49 (Inscription conseillée). .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 71 11 49

