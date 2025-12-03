Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Soirée Parentalité Échec et Frustration Comment Gérer.

Vendredi 12 décembre à 18h30 au Centre Socioculturel, 16 rue Marceau à Ste-Foy-la-Grande.

Animée par Myriam Panchout, Thérapeute familiale.

Rejoignez-nous pour une soirée d’échanges et de réflexion sur la parentalité, où nous aborderons le thème de l’échec et de la frustration. C’est l’occasion idéale de partager vos expériences et d’apprendre à mieux gérer ces émotions.

Inscription souhaitée ! Pour plus d’informations, contactez-nous au 07 63 71 11 49.

Nous serions ravis de vous accueillir et de partager ce moment ensemble ! .

Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 71 11 49

English : Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen

L’événement Soirée parentalité proposée par le Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-11-30 par OT du Pays Foyen