Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes

Soirée parentalité

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez apprendre les techniques de massage du visage et des mains. .

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73 contact@mjc-venarey-les-laumes.fr

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English : Soirée parentalité

L’événement Soirée parentalité Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)