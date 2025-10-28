Soirée parents/ados tennis de table Le Lokal Plouescat

Soirée parents/ados tennis de table

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère

Début : 2025-12-23 19:00:00

fin : 2025-12-23 21:30:00

2025-12-23

Sur inscription.

Repas partagé chacun apporte un petit quelque chose à manger

À partir de 10 ans. .

Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59

