Soirée Parfum Cabaret et repas gourmand Francescas

Soirée Parfum Cabaret et repas gourmand

Salle des fêtes Francescas Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14
Le Comité des Fêtes de Francescas donne rendez-vous au public pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du plaisir et du spectacle;
Dès 19h, la soirée débutera avec au repas gourmand proposant le menu suivant:
• Salade landaise
• Confits de Canard et ses légumes
• Fromage
• Duo de desserts
• Vin et café
La soirée se poursuivra à 21h avec Parfum Cabaret pour un spectacle plein de surprises!
Venez partager un moment festif et chaleureux, entre amis ou en famille… ambiance garantie !   .

Salle des fêtes Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 92 20 77 

