Soirée Parfum Cabaret et repas gourmand Francescas

Le Comité des Fêtes de Francescas donne rendez-vous au public pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du plaisir et du spectacle;

Dès 19h, la soirée débutera avec au repas gourmand proposant le menu suivant:

• Salade landaise

• Confits de Canard et ses légumes

• Fromage

• Duo de desserts

• Vin et café

La soirée se poursuivra à 21h avec Parfum Cabaret pour un spectacle plein de surprises!

Venez partager un moment festif et chaleureux, entre amis ou en famille… ambiance garantie ! .

Salle des fêtes Francescas 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 92 20 77

