Soirée parisienne Nilvange

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Avec Vincent MARTINY Chanteur Interprète, Noélie ARTUS accordéon.

ACAGE association culturelle, CultureTv57 présentent Soirée Parisienne

– Chansons de Bistrot

Repas et concert (sur réservation)

Menu maison aux saveurs parisiennes

Entrée Quiche + salade

Plat Bœuf bourguignon + pommes de terre

Dessert Crème brûlée

Eau à table (autres boissons disponibles au bar)

Concert seul en deuxième partie de soirée à partir de 21h15.

Ambiance chaleureuse, esprit bistrot.

Prenez place pour une soirée conviviale aux airs de Paris, entre cuisine maison et chanson française intemporelle

Un duo accordéon & chant vous fera voyager au cœur des bistrots parisiens avec les grands classiques de Piaf, Brassens, Aznavour et bien d’autres…

Ambiance chaleureuse, esprit bistrot et chansons qui font vibrer les souvenirs…

On vous attend pour une vraie parenthèse parisienneTout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 resa@tvmsl.com

English :

Parisian Evening

With Vincent MARTINY singer, Noélie ARTUS accordion.

ACAGE association culturelle, CultureTv57 present: Soirée Parisienne

? Chansons de Bistrot

Dinner and concert ?

Home-made menu with Parisian flavors:

Starter: Quiche + salad

Main course: Beef bourguignon + potatoes

Dessert: Crème brûlée

Water at table (other drinks available at the bar)

Solo concert in the second half of the evening from 9:15pm.

Warm, bistro-style atmosphere.

Take a seat for a convivial evening with a Parisian flair, between home cooking and timeless French chanson

An accordion & singing duo will take you back to the heart of Parisian bistros with classics by Piaf, Brassens, Aznavour and many others?

A warm atmosphere, a bistro spirit and songs that bring back memories?

We look forward to welcoming you for a true Parisian interlude

