Soirée Parole qui roule à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Bonjour à tous les amateurs de mots, de contes et de paroles qui roulent !

Si vous voulez découvrir la toute dernière cuvée des contes travaillés par les Rouleparoles au sein de l’atelier du mardi animé par Nell à Ste Foy la Grande, nous vous invitons le samedi 7 février à 20 h 30 à L’Ébénisterie 8, rue Chanzy, St Foy la Grande 33220.

Comme la jauge de la salle est limitée, merci de réserver vos places par texto sur le portable de Nell 06 87 73 77 49.

Bien sûr, nous vous proposerons un pot amical à l’issue de la soirée.

Nous vous espérons en pleine forme, et au plaisir de vous retrouver à cette occasion !

Tout public (à partir de 7/8 ans). .

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 73 77 49

