Soirée partagée Sedan

Soirée partagée

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Le Collectif Front de l’Est, c’est sept artistes de la parole venus d’Alsace, de Lorraine ou de nos contrées qui, depuis l’automne 2011, se sont regroupés pour travailler le conte et le récit dans une dimension collective, développant différents moyens d’expression afin de faire surgir une théâtralité narrative nouvelle et déroutante. De notre château aux rues du vieux Sedan, ils sont plusieurs fois intervenus pour des créations originales sur notre territoire. Pour l’ouverture du festival, ils proposeront en formation réduite une exploration d’une des facettes les plus subversives du conte le merveilleux.Billetterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

The Collectif Front de l’Est is a group of seven spoken word artists from Alsace, Lorraine and elsewhere in France who, since autumn 2011, have come together to work on storytelling and narrative in a collective dimension, developing different means of expression to bring out a new and disconcerting narrative theatricality. From our castle to the streets of old Sedan, they have performed several original creations in our area. For the opening of the festival, they will be offering a small-scale exploration of one of the most subversive facets of storytelling: the marvellous.Tickets

German :

Das Collectif Front de l’Est, das sind sieben Wortkünstler aus dem Elsass, aus Lothringen und aus unserer Gegend, die sich seit Herbst 2011 zusammengeschlossen haben, um gemeinsam mit Märchen und Erzählungen zu arbeiten und dabei verschiedene Ausdrucksmittel zu entwickeln, um eine neue und verwirrende Erzähltheatralik entstehen zu lassen. Von unserem Schloss bis zu den Straßen der Altstadt von Sedan haben sie schon mehrmals mit originellen Kreationen in unserer Gegend gastiert. Zur Eröffnung des Festivals werden sie in kleiner Besetzung eine der subversivsten Facetten des Märchens erforschen: das Wunderbare.Tickets

Italiano :

Il Collectif Front de l’Est è un gruppo di sette artisti della parola provenienti dall’Alsazia, dalla Lorena e da altre parti della Francia che, dall’autunno 2011, si sono riuniti per lavorare sul racconto e sulla narrazione in una dimensione collettiva, sviluppando diversi mezzi espressivi per far emergere una nuova e sconcertante teatralità narrativa. Dal nostro castello alle strade della vecchia Sedan, hanno messo in scena diverse creazioni originali nel nostro territorio. Per l’apertura del festival, si esibiranno in un piccolo gruppo per esplorare una delle sfaccettature più sovversive della narrazione: il meraviglioso.Biglietti

Espanol :

El Collectif Front de l’Est es un grupo de siete artistas de la palabra hablada de Alsacia, Lorena y otros lugares de Francia que, desde el otoño de 2011, se han reunido para trabajar el cuento y la narración en una dimensión colectiva, desarrollando diferentes medios de expresión para hacer emerger una nueva y desconcertante teatralidad narrativa. Desde nuestro castillo hasta las calles de la antigua Sedán, han representado varias creaciones originales en nuestra zona. Para la inauguración del festival, actuarán en pequeño grupo para explorar una de las facetas más subversivas de la narración: lo maravilloso.Entradas

