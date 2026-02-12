Soirée partenaires Maurrin

Soirée partenaires

salle des fêtes Maurrin Landes

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée partenaire du club de foot AS Maurrin

repas tête de veau

Ouvert à tous

Menu tête de veau sauce gribiche et salade de riz magret de canard frites Caousséts Café et vin compris .

salle des fêtes Maurrin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 34 35 67

