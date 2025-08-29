Soirée participative “Pépites ! “ Musée historique Mulhouse

Gratuit, sur inscription

Les nocturnes de l’été

Ouverture exceptionnelle de 18h à 20h

Venez nous confier votre pépite mulhousienne vue dans l’exposition ou une autre pépite que vous souhaitez nous partager par un dessin, un texte ou un enregistrement vocal grâce à la radio MNE qui sera sur place.

Ces échanges seront agrémentés d’une petite pépite à boire et à manger.

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est accueil.musees@mulhouse-alsace.fr 03 89 33 78 17

MUSÉOSOIRÉES !

Musées municipaux de Mulhouse