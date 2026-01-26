Soirée Party Mix avec Mika aux platines La Chapelle-Saint-Luc

Soirée Party Mix avec Mika aux platines

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Ambiance sympathique et bonne humeur assurée… Tout pour vous faire passer une excellente!



Tarif de la soirée

Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

