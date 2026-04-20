Aramits

Soirée pastorale et souper du berger

Salle des fêtes Aramits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 23:30:00

Date(s) :

2026-07-16

18h visite commentée de la cabane de berger

19h souper du berger et chants traditionnels

20h30 démonstration du travail du chien de berger

22h films sur le monde pastoral

23h dégustation de fromage et de vin de Jurançon .

Salle des fêtes Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38 baretous@pyrenees-bearnaises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée pastorale et souper du berger

L’événement Soirée pastorale et souper du berger Aramits a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn