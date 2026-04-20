Soirée pastorale et souper du berger Aramits
Soirée pastorale et souper du berger Aramits jeudi 16 juillet 2026.
Aramits
Soirée pastorale et souper du berger
Salle des fêtes Aramits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
18h visite commentée de la cabane de berger
19h souper du berger et chants traditionnels
20h30 démonstration du travail du chien de berger
22h films sur le monde pastoral
23h dégustation de fromage et de vin de Jurançon .
Salle des fêtes Aramits 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 95 38 baretous@pyrenees-bearnaises.com
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English : Soirée pastorale et souper du berger
L’événement Soirée pastorale et souper du berger Aramits a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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