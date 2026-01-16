Soirée patate à la crème

Saint-Maixent Sarthe

Début : 2026-02-07 19:00:00

Venez nous retrouver ce 7 février pour une soirée gourmande. Organisé par Saint Maix’en fête .

Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire

