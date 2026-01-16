Soirée patate à la crème Saint-Maixent
Soirée patate à la crème Saint-Maixent samedi 7 février 2026.
Soirée patate à la crème
Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez nous retrouver ce 7 février pour une soirée gourmande. Organisé par Saint Maix’en fête .
Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire
