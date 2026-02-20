SOIREE PATCHWORK FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal
SOIREE PATCHWORK FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal vendredi 27 mars 2026.
SOIREE PATCHWORK FOYER RURAL DE PLAISANCE
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Vendredi 27 mars 18h salle polyvalente
Soirée Patchwork entrée libre possibilité de se faire livrer des pizzas
Menée par Marc Chabenat
04.67.23.69.04
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
English :
Friday March 27 6pm salle polyvalente
Patchwork evening free admission pizza delivery available
Led by Marc Chabenat
04.67.23.69.04
