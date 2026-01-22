Soirée pâté pomme de terre Salle des fêtes Archignat
Soirée pâté pomme de terre Salle des fêtes Archignat samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le Comité des fêtes d’Archignat vous invite à une soirée conviviale autour d’un délicieux pâté pomme de terre
Menu
Jambon cru & salade
Fromages
Moelleux chocolat & crème anglaise
Salle des fêtes 10 route de Boussac Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 68 74
English :
The Comité des fêtes d?Archignat invites you to a convivial evening of delicious potato pâté
Menu
Cured ham & salad
Cheeses
Moelleux chocolate & custard
