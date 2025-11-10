Soirée Patois Salon-la-Tour
Soirée Patois Salon-la-Tour lundi 10 novembre 2025.
Soirée Patois
Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze
Soirée patois organisée par les Amis de Salon-La-Tour.
Collation cidre doux et châtaignes blanchies.
Entrée libre. .
Salle polyvalente Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 19 93
