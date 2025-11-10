Soirée Patois Salon-la-Tour

Soirée Patois

Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Soirée patois organisée par les Amis de Salon-La-Tour.

Collation cidre doux et châtaignes blanchies.

Entrée libre. .

