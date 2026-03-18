Soirée Patois rue de la Bouchotte Salon-la-Tour
Soirée Patois rue de la Bouchotte Salon-la-Tour mardi 10 novembre 2026.
Soirée Patois
rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Un petit sketch en patois suivi d’une soirée au cours de laquelle chacun peut intervenir en langue limousine.
Entrée libre. .
rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 19 93 drouxdan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Patois
L’événement Soirée Patois Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze