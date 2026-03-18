Soirée Patois rue de la Bouchotte Salon-la-Tour

Soirée Patois

rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Un petit sketch en patois suivi d’une soirée au cours de laquelle chacun peut intervenir en langue limousine.

Entrée libre. .

rue de la Bouchotte Salle polyvalente Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 98 19 93 drouxdan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Patois

L’événement Soirée Patois Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze