Soirée patrimoine au château de Hautefort Château de Hautefort Hautefort

Soirée patrimoine au château de Hautefort 20 et 21 septembre Château de Hautefort Dordogne

50 places disponibles. A partir de 25€ par personne. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00 – 2025-09-21T21:30:00

Vous voulez profiter des derniers rayons du soleil et de la tombée de la nuit ? Optez pour notre « soirée patrimoine » !

Celle-ci commencera par une entrée au château à partir de 19h. Vous serez accueilli par une coupe de champagne sous la galerie avant de démarrer une visite guidée avec un accès privilégié à certaines parties du château inaccessibles habituellement, puis terminer par un dîner traditionnel servi dans la cour d’honneur.

Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com Le château est une majestueuse demeure de plaisance du XVIIe siècle, dominant la vallée, construite à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale ayant appartenu entre autre à Bertran de Born le guerrier-poète.

Rare témoignage d’une architecture classique en Périgord, ce château abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.

© Château de Hautefort