Soirée patrimoine Le printemps des rillettes Salle du Cloitre Mamers mercredi 25 mars 2026.
Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 21:00:00
2026-03-25
Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !
Votre soirée patrimoine comprendra des contes d’antan présentés par André Jaunay, de l’association Heulâ ! Patois sarthois.
Présence de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises.
Rendez-vous à la Salle du Cloître de Mamers (à côté de la mairie)
Participation au chapeau. .
English :
Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!
