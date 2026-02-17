Soirée patrimoine Le printemps des rillettes Salle du Cloitre Mamers

Soirée patrimoine Le printemps des rillettes

Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 21:00:00

2026-03-25

Mamers Ville Officielle 2026 du Printemps des Rillettes !

Votre soirée patrimoine comprendra des contes d’antan présentés par André Jaunay, de l’association Heulâ ! Patois sarthois.

Présence de la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises.

Rendez-vous à la Salle du Cloître de Mamers (à côté de la mairie)

Participation au chapeau. .

English :

Mamers 2026 Official City of Printemps des Rillettes!

