Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle

Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle jeudi 18 septembre 2025.

Soirée Patrimoine

rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Soirée Patrimoine: Les Grandes Orgues de l’église Notre-Dame-des-Neiges monument historique.Entrée libre.Tout public

rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21

English :

Heritage Evening: The Great Organs of the Church of Notre-Dame-des-Neiges, a historic monument, free admission.

German :

Abend des Kulturerbes: Die großen Orgeln der Kirche Notre-Dame-des-Neiges, ein historisches Monument, Eintritt frei.

Italiano :

Serata del patrimonio: i grandi organi della chiesa di Notre-Dame-des-Neiges, monumento storico, ingresso gratuito.

Espanol :

Velada del Patrimonio: Los Grandes Órganos de la Iglesia de Notre-Dame-des-Neiges, monumento histórico, entrada gratuita.

L’événement Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-08-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES