Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle
Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle jeudi 18 septembre 2025.
Soirée Patrimoine
rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Gratuit
0
Gratuit
Date : Jeudi 18 septembre 2025 19:00:00
Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 19:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Soirée Patrimoine: Les Grandes Orgues de l’église Notre-Dame-des-Neiges monument historique.Entrée libre.Tout public
English :
Heritage Evening: The Great Organs of the Church of Notre-Dame-des-Neiges, a historic monument, free admission.
German :
Abend des Kulturerbes: Die großen Orgeln der Kirche Notre-Dame-des-Neiges, ein historisches Monument, Eintritt frei.
Italiano :
Serata del patrimonio: i grandi organi della chiesa di Notre-Dame-des-Neiges, monumento storico, ingresso gratuito.
Espanol :
Velada del Patrimonio: Los Grandes Órganos de la Iglesia de Notre-Dame-des-Neiges, monumento histórico, entrada gratuita.
L’événement Soirée Patrimoine Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-08-22 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES