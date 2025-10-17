Soirée Paysanne conviviale La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans
La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde
Vendredi 17 octobre pour une soirée ciné débat paysan, en partenariat avec l’association Terre de liens, sur le thème de la transmission agricole.
Soirée conviviale qui se terminera autour d’un délicieux rougail saucisses maison (carné et végé).
Réservation obligatoire pour le dîner
10 Av. de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans
Parking sur place .
La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 99 32 69 contact@labonnegrainelabo.fr
