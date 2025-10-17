Soirée Paysanne conviviale La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans

Soirée Paysanne conviviale La Bonne Graine Saint-Médard-d’Eyrans vendredi 17 octobre 2025.

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Vendredi 17 octobre pour une soirée ciné débat paysan, en partenariat avec l’association Terre de liens, sur le thème de la transmission agricole.

Soirée conviviale qui se terminera autour d’un délicieux rougail saucisses maison (carné et végé).

Réservation obligatoire pour le dîner

10 Av. de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans

Parking sur place .

La Bonne Graine 10 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 99 32 69 contact@labonnegrainelabo.fr

