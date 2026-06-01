Soirée paysanne: Nicolas Meyrieux en farm tour, SCEA la moulinette, Falgueyrat
Soirée paysanne: Nicolas Meyrieux en farm tour, SCEA la moulinette, Falgueyrat vendredi 5 juin 2026.
Soirée paysanne: Nicolas Meyrieux en farm tour 5 et 7 juin SCEA la moulinette Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T05:30:00+02:00 – 2026-06-07T07:00:00+02:00
Est-ce que vous avez déjà ri en lisant un rapport du GIEC? Généralement la réponse est non! Nicolas Meyrieux, humoriste et futur paysan, vient sur les fermes pour remettre l’écologie et la biodiversité au centre de nos réflexions en nous faisant rire, pleurer… de rire!
Spectacle accessible à tous, participation au chapeau.
Début de la soirée:
17h-19h marché de producteurs
18h visite de ferme
20h compagnie Vata spectacle TOC TOC
21h Nicolas Meyrieux spectacle On sait pas!
Restauration et buvette sur place
SCEA la moulinette 1035 route de castillonnes 24560 plaisance Falgueyrat 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Farm Tour 2026: Nicolas Meyrieux à la Moulinette
Nicolas Meyrieux