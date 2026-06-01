Soirée paysanne: Nicolas Meyrieux en farm tour, SCEA la moulinette, Falgueyrat

Soirée paysanne: Nicolas Meyrieux en farm tour 5 et 7 juin SCEA la moulinette Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T05:30:00+02:00 – 2026-06-07T07:00:00+02:00

Est-ce que vous avez déjà ri en lisant un rapport du GIEC? Généralement la réponse est non! Nicolas Meyrieux, humoriste et futur paysan, vient sur les fermes pour remettre l’écologie et la biodiversité au centre de nos réflexions en nous faisant rire, pleurer… de rire!

Spectacle accessible à tous, participation au chapeau.

Début de la soirée:

17h-19h marché de producteurs

18h visite de ferme

20h compagnie Vata spectacle TOC TOC

21h Nicolas Meyrieux spectacle On sait pas!

Restauration et buvette sur place

SCEA la moulinette 1035 route de castillonnes 24560 plaisance Falgueyrat 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Farm Tour 2026: Nicolas Meyrieux à la Moulinette

Nicolas Meyrieux