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Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France Fronton Sutar Anglet

jeudi 13 août 2026 · Fronton Sutar · Anglet

Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France Fronton Sutar Anglet

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Fronton Sutar
Adresse
6 avenue Marie et Pierre Elhorga
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Dans le cadre de la Grande Semaine des Sports Basques, le club Hardoytarrak accueille quatre finales du championnat de France de grand xistera.

Vivez une soirée placée sous le signe de la culture basque.
Sur place, profitez d’une buvette et d’une petite restauration pour partager un moment convivial.   .

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   hardoytarrak@orange.fr

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English : Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France

L’événement Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet

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