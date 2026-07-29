Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France Fronton Sutar Anglet

Informations pratiques

Anglet

Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la Grande Semaine des Sports Basques, le club Hardoytarrak accueille quatre finales du championnat de France de grand xistera.

Vivez une soirée placée sous le signe de la culture basque.

Sur place, profitez d’une buvette et d’une petite restauration pour partager un moment convivial. .

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hardoytarrak@orange.fr

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English : Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France

L’événement Soirée Pelote Basque finales du Championnat de France Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet