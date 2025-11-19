Soirée Percée du Beaujolais Nouveau à La Maison des Beaujolais La Maison des Beaujolais Belleville-en-Beaujolais

Soirée Percée du Beaujolais Nouveau à La Maison des Beaujolais

La Maison des Beaujolais 441 avenue de l’europe Belleville-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Menu Beaujolais Unique

Début : 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-20 01:00:00

2025-11-19

Soirée Percée du Beaujolais Nouveaux à La Maison des Beaujolais (dégustation des Vins Nouveaux à partir de minuit) Soirée avec animation musicale par Sylvie Bretaire. Ambiance festive et conviviale

La Maison des Beaujolais 441 avenue de l’europe Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 16 46 contat@lamaisondesbeaujolais.fr

English :

Soirée Percée du Beaujolais Nouveaux at La Maison des Beaujolais (New Wines tasting from midnight) Evening with musical entertainment by Sylvie Bretaire. Festive and convivial atmosphere

German :

Soirée Percée du Beaujolais Nouveaux im La Maison des Beaujolais (Verkostung der neuen Weine ab Mitternacht) Abend mit musikalischer Unterhaltung durch Sylvie Bretaire. Festliche und gesellige Atmosphäre

Italiano :

Serata Beaujolais Nouveau Percée presso La Maison des Beaujolais (degustazione dei Nuovi Vini a partire da mezzanotte) Serata con intrattenimento musicale di Sylvie Bretaire. Atmosfera festosa e amichevole

Espanol :

Velada Beaujolais Nouveau Percée en La Maison des Beaujolais (degustación de los Nuevos Vinos a partir de medianoche) Velada amenizada musicalmente por Sylvie Bretaire. Ambiente festivo y acogedor

