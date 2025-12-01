Soirée Père-Noël 1 place Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît

Soirée Père-Noël

1 place Sainte-Catherine 1 Rue Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Venez partager quelques photos et des boissons chaudes avec le Père-Noël devant les illuminations de Noël. .

1 place Sainte-Catherine 1 Rue Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 70 37 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr

L’événement Soirée Père-Noël Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2025-12-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !