Soirée Père-Noël 1 place Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît
Soirée Père-Noël 1 place Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît mardi 23 décembre 2025.
Soirée Père-Noël
1 place Sainte-Catherine 1 Rue Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Venez partager quelques photos et des boissons chaudes avec le Père-Noël devant les illuminations de Noël. .
1 place Sainte-Catherine 1 Rue Sainte-Catherine Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 70 37 mairie.villierssaintbenoit@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Père-Noël Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2025-12-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !