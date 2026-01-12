Soirée performance et scène ouverte Café la Patte d’Oie Douarnenez

Soirée performance et scène ouverte

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Poétique de la rencontre, avec les outils de la danse, de la poésie et du théâtre. Performances La terre de l’île par Alice Baude, Viens, on se dispute par Camille Morin et Emanuel Guay, Inventaire des pertes Lalaina Ravelojaona et Emanuel Guay. .

