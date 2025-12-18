Soirée performance Mimesis – la Fabrick Cie Création Ephémère la Fabrick Millau

Soirée performance Mimesis – la Fabrick

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

La FABRICK

Soirée Performance Théâtre

MARDI 10 MARS à 20H30

MIMESIS

Nouvelle création de et par Julie Pichavant ZART CIE

DU 3 MARS AU 10 MARS 2026 RÉSIDENCE D’ARTISTE au théâtre de La FABRICK

Pour ce tout nouveau projet, troisième volet de son triptyque la Cie Création Ephémère et heureuse d’accueillir de retrouver l’artiste singulière Julie Pichavant de la Cie Zart. "Mimesis, propose une approche du paysage. Pas comme simple passage devant un décor naturel, ni simple accommodation aux conditions climatiques extrêmes, mais comme l'incorporation de la rotondité du paysage dans le corps. Il s’agit d’une réflexion incarnée à propos du territoire qui permet de comprendre le cheminement du pouvoir civilisateur qui n'a finalement fait qu'exploiter et détruire……Il semble qu'il reste peu d'espaces ayant échappé à la main de l'homme ("Extrait du texte curatorial de Luis Montes Rojas, traduction Modesta Suárez) Mimesis est le fruit d'une collaboration entre trois artistes José Luis Rissetti Zúñiga, photographe ; Julie Pichavant, performeuse et Luis Montes Rojas, sculpteur. Une dérive dans les paysages, une poétique de la survivance des extrêmes. La performance MIMESIS propose une poétique de la survivance des extrêmes en articulant différents médiums appartenant aux arts de la scène et aux arts visuels : Lien site internet https://juliepichavant.com/2024/06/04/mimesis/

Une proposition artistique sans concession à ne pas rater !

VISIBLE à partir de 13 ans Paf : 9 et 6 euros. Pas de réservation. Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle. .

Cie Création Ephémère la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

