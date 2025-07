Soirée pétanque et cocktail Café Associatif de la Poste Amfreville

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 22:00:00

2025-07-11

La soirée d’été idéal boules de pétanque qui claquent, cocktails raffinés à la main, rires partagés entre amis ou en famille. Une soirée à ne pas manquer !

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

English : Soirée pétanque et cocktail

The perfect summer evening: pétanque balls clacking, refined cocktails in hand, laughter shared with friends and family. An evening not to be missed!

German : Soirée pétanque et cocktail

Der ideale Sommerabend: klackernde Boulekugeln, raffinierte Cocktails in der Hand, gemeinsames Lachen mit Freunden oder der Familie. Ein Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

La serata estiva perfetta: palle da pétanque che tintinnano, cocktail raffinati in mano, risate condivise con amici e familiari. Una serata da non perdere!

Espanol :

La velada de verano perfecta: bolas de petanca sonando, buenos cócteles en la mano, risas compartidas con amigos y familiares. Una velada que no debe perderse

